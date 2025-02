Dele-Bashiru Lazio, quanto rimarrà fuori? Lo ha rivelato Baroni: salta sicuramente quella sfida

Condividi via email

Dele-Bashiru Lazio, quanto rimarrà fuori il centrocampista biancoceleste dopo l’infortunio subito contro il Venezia? Lo rivela Baroni

Marco Baroni a SportMediaset ha parlato anche dell’infortunio di Dele-Bashiru: di seguito le sue parole sul recupero del centrocampista della Lazio.

PAROLE – «Dele ha avuto una distorsione e non sarà disponibile sicuramente per la partita contro l’Inter, probabilmente anche per quella di San Siro contro il Milan».