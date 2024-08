Dele-Bashiru Lazio, Baroni DICE DI LUI: «Giocatore che va costruito, dobbiamo BRUCIARE le tappe. Lui...»

Dele-Bashiru Lazio, Baroni parla del neo centrocampista biancoceleste in conferenza stampa: ecco che cosa ha dichiarato

In conferenza stampa, Marco Baroni ha parlato così del neo centrocampista della Lazio Fisayo Dele-Bashiru.

COME HA VISTO DELE-BASHIRU – «Non è che l’ho forzato. Il ragazzo va costruito, ha delle potenzialità fisiche e tecniche importanti ma va costruito perchè viene da un calcio diverso, un modo di stare diverso. Quando parlo di forzare dico che ci sono giocatori a cui va data fiducia, altrimenti non si va da nessuna parte. Ho visto una crescita importante in allenamento, nella ricerca di fare le cose che gli chiediamo. Ho anticipato, forzato è una parola brutta, se l’è conquistata lui in settimana e me lo aspetto anche da altri. Anche i campioni importanti hanno avuto bisogno di adattamento. Qui dobbiamo bruciare queste tappe. Più c’è partecipazione e più il giocatore anticipa questa integrazione con la squadra e quello che dobbiamo fare».

