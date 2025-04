Lazio, problemi in zona gol per i centravanti: il dato allarmante sulla squadra di Baroni

Lazio, sussistono i problemi sottoporta della squadra di Baroni: il punto sui biancocelesti in vista del match contro la Dea

La Lazio sta riscontrando molti problemi a segnare con i propri centravanti. Se paragoniamo l’andamento dei capitolini con la condotta dimostrata all’inizio della stagione, sembrerebbe trattarsi di due squadre diverse, ma non è così. I biancocelesti hanno cercato di migliorarsi in un periodo difficile, ma senza riuscire a complicare la vita alle avversarie incontrate recentemente in Serie A, come ad esempio il Torino.

Uno dei problemi sottolineati nell’edizione odierna de Il Messaggero è proprio quello delle eccessive difficoltà sotto rete dei centravanti di questa squadra: Dia non segna dalla partita contro il Napoli, Noslin è fermo da dicembre e, ovviamente, c’è anche l’infortunio di Castellanos a complicare ulteriormente le cose. Ecco cosa ha scritto il quotidiano:

«A Formello si attende un gol dal terminale offensivo da 750 minuti, cioè da Lazio-Monza (Dia segna contro il Napoli, ma ufficialmente da trequartista dietro Noslin)».