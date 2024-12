de Vrij torna sull’esultanza contro la Lazio: «Lì ho passato anni magnifici, fischi? Li accetto»

Le parole di Stephan de Vrij, difensore dell’Inter ed ex Lazio, ha parlato dell’esultanza nel 6-0 dei nerazzurri e dei fischi dei suoi ex tifosi

Stephan de Vrij, in una intervista rilasciata al Giornale, ha parlato dell’esultanza dopo la vittoria per 6-0 in Lazio Inter. Di seguito le parole del difensore nerazzurro.

PAROLE – «Alla Lazio ho passato anni bellissimi e ho magnifici ricordi: ho rispetto del club, ma ora cerco di fare del meglio per questi colori. Amareggiato per i fischi? È sempre stato così e li accetto. Ho esperienza e sono concentrato su ciò che devo fare».