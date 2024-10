De Vrij cambia squadra? Una big di Serie A sull’ex Lazio: la situazione

De Vrij Inter, aria d’addio? C’è un club di Serie A sulle tracce dell’ex difensore della Lazio: le ultime novità di calciomercato

Stefan de Vrij rientra tra i calciatori in possibile partenza dal calciomercato Inter. Il contratto dell’ex Lazio è in scadenza a giugno e al momento i dirigenti del club di Viale della Liberazione non sembrano intenzionati ad estenderlo.

Secondo quanto svelato quindi da Radio Kiss Kiss Napoli, il Napoli lo avrebbe inserito nel proprio taccuino, alla ricerca di nuovi innesti nel reparto arretrato. A spingere per il suo acquisto pare essere Antonio Conte in persona, che lo ha allenato per due anni in nerazzurro e ne conosce le qualità. Una carta da giocarsi per gli azzurri sarebbe quella di far leva sugli ottimi rapporti con l’agente Pastorello.