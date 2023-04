De Paola duro con Sarri: «L’ultimo che dovrebbe parlare»

Il giornalista ha espresso la sua opinione su alcune dichiarazioni del tecnico biancoceleste

Le parole del post partita di Lazio Torino di Maurizio Sarri faranno sicuramente parlare, soprattutto per aver affermato che il campionato sia stato fortemente falsato.

In merito a ciò, il giornalista Paolo De Paola, ai microfoni di TMWRadio, ha bacchettato il tecnico biancoceleste dopo le dichiarazioni.

LE PAROLE- «Sarri è l’ultimo che dovrebbe parlare. È sempre egoista, ha sempre questa visione su sé stesso. Parla perché non vuole essere superato dalla Juventus, a me dispiace dover criticare sempre queste uscite ma è impressionante. Difeso poi da una stampa che non lo attacca quando perde in casa contro un Torino che gioca il peggior calcio d’Italia. Nella lotta però tra secondo e quarto posto è decisamente falsato, non puoi vedere in classifica una squadra che prima c’è e poi non c’è. E poi dover aspettare dei tempi assurdi, una modalità assurda che potrebbe arrivare addirittura a luglio dove non sapremo quale sarà il risultato della lotta Champions»