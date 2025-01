De Giorgi a Cagliarinews24: «Scudetto? Vincerà la squadra che saprà essere più continua»

Le parole di Antonio De Giorgi, giornalista di Telerama Lecce in esclusiva a Cagliarinews24: le sue parole sulla lotta Scudetto

Antonio De Giorgi, giornalista e conduttore di Telerama Lecce ha parlato in esclusiva a CagliariNews24. Di seguito le sue parole sulla lotta Scudetto.

Infine uno sguardo generale al campionato, una bella lotta per il tricolore. Ad oggi che vede favorito?

«Credo che alla lunga vincerà lo scudetto la squadra più continua. Il Napoli non partecipa a competizioni europee e punterà ad accumulare un vantaggio importante sulle avversarie finché saranno impegnate nelle Coppe. Più andranno avanti e meno energie dovrebbero avere per lottare su più fronti. Ma è solo un discorso teorico perché l’Inter ha una rosa ampia e alla lunga se la giocherà con il Napoli per il tricolore».

LE PAROLE DI ANTONIO DE GIORGI IN ESCLUSIVA A CAGLIARINEWS24.COM