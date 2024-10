De Cosmi: «Ecco che partita mi aspetto giovedì sera tra Como-Lazio»

De Cosmi, l’ex allenatore della Lazio ha espresso il suo parere sulla partita al Sinigaglia rilasciando a riguardo queste considerazioni

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l’ex Lazio De Cosmi esprime il suo parere sui biancocelesti soffermandosi sulla partita con il Como di giovedì sera al Sinigaglia

PAROLE – A livello fisico e mentale squadra propositiva. Rovella e Guendouzi sono il motore. La squadra è stata anche molto intelligente. Baroni l’ha letta bene dal punto di vista tattico inserendo Vecino. Il finale ha reso tutto più bello. Difficile dire chi è stato sotto tono. Dia un po’ ingabbiato, nel mezzo c’era tanto traffico. Bravi nello sfruttare gli esterni, bene anche Marusic. Quando la squadra si comporta così il merito è collettivo. Tavares si è preso il giusto riconoscimento, è stato devastante. Ha provato anche a cercare la via della rete. In Europa è tra i migliori dal punto di vista degli assist. Sul podio inserisco anche Rovella e Noslin, che ha fatto una grandissima giocata nel gol

TAVARES – Nuno Tavares? Quando uno esprime queste qualità credo che non abbia termine di paragoni. Abbina velocità e qualità. È mancino ma usa bene anche il destro. Pulito in uscita, personalità e fa sempre la giocata giusta al momento giusto. Queste sue qualità mettono in risalto anche le caratteristiche dei singoli. Como? Gara da preparare in poco tempo, ma Baroni ha fatto capire che non bisogna per forza cambiare in maniera massiccia. Secondo me ci sarà qualche rotazione ma non numerose come quelle europee. Probabilmente ci sarà Romagnoli perché squalificato contro il Genoa. L’equilibrio di questa squadra sta nel saper leggere e gestire le partite

SQUADRA SENZA FRENI – Questa squadra non ha freni. Difende attaccando in avanti, il mister lo ripete da molto. Sappiamo attaccare bene gli spazi quando concessi. Ieri negli ultimi minuti qualche squadra poteva accontentarsi, la Lazio invece aggrediva. La testa va forte, l’atteggiamento è positivo. Gli obiettivi verranno con il tempo e questa squadra ha fame. Nelle tre vittorie nette in Europa abbiamo dominato in casa e fuori. A Como sarà difficile, ci deve dare una risposta delle nostre qualità