Dawidowicz a Dazn: «Ci siamo allenati per marcare Dia e Castellanos. Ecco cosa dovremo fare». Le parole del difensore

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Lazio-Verona, Paweł Dawidowicz ha parlato così:

VERONA AGGRESSIVO – «Dobbiamo giocare come tutte le partite. Abbiamo visto dove si può alzare il livello, siamo pronti. Ora giochiamo e non parliamo, facciamo vedere che la squadra è pronta in questo momento delicato».

MARCARE DIA E CASTELLANOS – «Non sappiamo come giocano, ma ci siamo allenati per qualsiasi situazione. Loro giocano per sfruttare lo spazio, ma siamo pronti e tranquilli».