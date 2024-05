Nicola a Sky: «Lazio squadra molto forte ma noi abbiamo QUESTO obiettivo»

Davide Nicola, tecnico dell’Empoli, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara contro la Lazio: le dichiarazioni

Intervenuto a Sky prima di Lazio-Empoli, Davide Nicola ha dichiarato:

PAROLE – «Caputo non mi deve convincere, si è impegnato per recuperare la forma dopo l’infortunio, intanto era già subentrato più volte. Può essere la chance per mettere qualcuno che può dare nuove risorse. A me degli altri interessa poco, mi interesserà solo a fine partita, sappiamo che dobbiamo fare dei punti e per farli dobbiamo pensare a noi stessi. Giochiamo contro una squadra importante, in un campo importante contro la quale ci vogliamo misurare».