D'Aversa a DAZN: «I ragazzi hanno avuto una grande reazione dopo l’espulsione. Il rammarico è il gol dopo un minuto...»

D’Aversa a DAZN, il commento del tecnico dei toscani al termine del match perso 0-1 contro la Lazio in Serie A quest’oggi

Ha avuto fine il match di Serie A Empoli Lazio, match valido per la 35a giornata di Serie A, terminato 0-1 grazie alla rete di Dia. Al termine della sfida è intervenuto il tecnico dei toscani Roberto D’Aversa a DAZN per parlare della sfida. Ecco le parole del tecnico ex Sampdoria:

REAZIONE – «I ragazzi hanno avuto una grande reazione dopo l’espulsione. Il rammarico è aver subito il gol dopo un minuto ma abbiamo fatto una grandissima prestazione. A volte è questione di centimetri ma gli episodi non girano dalla nostra parte. Espulsione affrettata, da Colombo non mi aspetto una decisione del genere. Anche voi (di Dazn, ndr) l’avete valutata così.»

QUALITÀ – «I giocatori di qualità ci sono ma oggi me ne mancavano altrettanti. Fazzini, Cacace, Esposito hanno qualità però non è questa la questione, perché poi vanno dimostrate in campo. Ora dobbiamo recuperare per giocare con il Parma, raccogliere i cocci e prepararci alla battaglia. Bisogna metterci lo stesso spirito senza commettere gli stessi errori.»

INFORTUNI – «Non so rispondere sugli infortuni, ne sono successe talmente tante che non vorrei dire cose non corrette.»