D'Amico: «Luis Alberto è difficilmente sostituibile. Il suo addio...»

Vincenzo D’Amico ha parlato di Luis Alberto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le dichiarazioni dell’ex giocatore.

CESSIONE LUIS ALBERTO – «Cosa perderebbe la Lazio? Fantasia ed estro. In tutta la rosa nessun giocatore ne è così dotato. Da quel punto di vista sarebbe difficilmente sostituibile. Credo che Luis Alberto abbia diverse qualità in comune con me, non solo la fantasia: lui pensa agli assist più che ai gol, esalta chi gli sta intorno. Quando ha il pallone tra i piedi pensa a come servirlo nel miglior modo possibile a Immobile. Il suo addio indebolirebbe anche altri giocatori, ma non sarebbe un fatto del tutto negativo».

SARRI – «Sarri sarebbe soddisfatto se arrivasse Ilic. Nell’ultima stagione Luis Alberto è sembrato un po’ indolente».

CENTROCAMPO STRAVOLTO – «Conta la qualità. Con Milinkovic, Ilic, Marcos Antonio, Vecino e Basci ci sarebbero 5 giocatori di livello per 3 posti».