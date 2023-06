Damascelli: «Mourinho? La squalifica di 10 giorni la trovo ridicola»

Damascelli, il giornalista rilascia alcune dichiarazioni commentando l’esito della sanzione inflitta al tecco portoghese

Ai microfoni di Radio Radio ha parlato il giornalista Damascelli, il quale commenta la sanzione inflitta a Mourinho, relativa al caso Chiffi

PAROLE – La squalifica di 10 giorni a Mourinho è ridicola. L’allenatore andrebbe squalificato durante la settimana. Se in questa vicenda ci fosse stato un altro allenatore e non Mourinho, non ci sarebbe stato tutto questo casino