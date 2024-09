D’Agostino a JUVENTUSNEWS24.COM: «Si deve RIPARTIRE con gente che può fare il biennio per arrivare ai Mondiali». Le parole dell’ex centrocampista

Intervistato in esclusiva da Juventusnews24, ’ex centrocampista Gaetano D’Agostino ha parlato anche della Nazionale e di come gli azzurri devono ripartire dopo il flop all’ultimo Europeo.

Capitolo nazionale: come si riparte dopo il flop dell’Europeo?

«Deve ripartire come Motta, con gente che può fare il biennio per arrivare ai Mondiali, con una programmazione per arrivare ad avere squadra che abbia senso di appartenenza. In nazionale ci vanno sempre i più forti e all’Europeo non è stato così. Orsolini con l’annata che ha fatto al Bologna meritava di andare, Bonaventura idem. Poi dobbiamo andare alla ricerca degli attaccanti forti, di difensori funzionali, alla ricerca di un sistema di gioco che esalti».

