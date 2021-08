Cutrone Empoli, per i toscani arriva un rinforzo in attacco

Patrick Cutrone torna in Serie A: l’attaccante indosserà la maglia dell’Empoli, prima avversaria della Lazio nel prossimo campionato

Al di là della parole di Andreazzoli, è già partita il conto alla rovescia per Empoli-Lazio, match valido per la prima giornata di Serie A. Ed ecco che per i toscani, in vista della sfida con i biancocelesti, arriva un importante rinforzo.

Il riferimento è a Patrick Cutrone, che diventerà un giocatori dei toscani molto probabilmente con la formula del prestito secco. Beffata la Sampdoria, anche lei interessata all’attaccante ex Fiorentina e Milan.