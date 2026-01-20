Cucciari: «Il responsabile è Lotito! Ha mandato due giocatori importanti, punto di riferimento per…»

L’ex calciatore Alessandro Cucciari ha commentato l’attuale momento vissuto dalla Lazio. Le sue dichiarazioni

Il clima in casa Lazio si fa sempre più teso. Il pesante scivolone interno rimediato nel posticipo della 21ª giornata di Serie A contro il Como ha aperto una ferita profonda nell’ambiente biancoceleste. La sconfitta dello stadio Olimpico non ha solo frenato le ambizioni di classifica del club, ma ha scatenato un’ondata di critiche che investe direttamente i vertici societari.

A rincarare la dose è intervenuto Alessandro Cucciari. L’ex calciatore, intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante la nota trasmissione Maracanà, ha analizzato senza mezzi termini la crisi tecnica e gestionale che sta attraversando la squadra capitolina, individuando responsabilità ben precise. In merito ha dichiarato:

«Secondo me responsabile è Lotito di questo momento. Il ds non lo metto, perché ci si adegua a quello che dice Lotito. Ha mandato due giocatori importanti, che erano un punto di riferimento».

LEGGI ANCHE: Orsi: «La Lazio è una squadra spenta, andava rinnovata. Sarri? Con Baroni lo scorso anno eravamo…»