Cucchi elogia Luis Alberto: «Trasforma il calcio in stupore»

Cucchi, il giornalista pubblica sul suo profilo Twitter un post dove elogia il mago biancoceleste dopo la prova del Maradona

Uno dei protagonisti della serata gloriosa del Maradona, è stato senza alcun dubbio Luis Alberto che ha sbloccato il risultato con un colpo di tacco. Ad elogiare lo spagnolo, ci pensa Riccardo Cucchi con un bel post su Twitter

PAROLE – Nel calcio moderno è sempre più raro che giocatori come Luis Alberto trovino spazio. Un vero numero 10. E non a tutti piacciono giocatori che vedono quello che nessuno vede, che giochino con quel pizzico di follia che trasforma il calcio in stupore