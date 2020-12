Cristiano Ronaldo eletto calciatore del secolo: «Traguardo eccezionale, mi motiva ad andare avanti»

Cristiano Ronaldo è stato eletto calciatore del secolo ai Globe Soccer Awards

Grandissimo trionfo per Cristiano Ronaldo ai Globe Soccer Awards 2020. Nella splendida cornice di Dubai, il numero 7 della Juventus è stato infatti eletto come calciatore del secolo (2001-2020). Il fuoriclasse portoghese ha battuto la concorrenza di Lionel Messi, Momo Salah e Ronaldinho.

«Bellissimo. Voglio soltanto dire grazie a tutti, alle persone che hanno votato per me, ai compagni, ai club dove ho giocato, alla famiglia. È un traguardo eccezionale per me e mi dà la motivazione per portare avanti la mia vita. È fantastico far parte di questo evento ed essere nominato come migliore è un grande onore, spero che l’anno prossimo la pandemia sia finita e che ci si possa divertire un po’ di più. Grazie a tutti, sono molto fiero e felice. È un grande successo per me, sono fiero e felice. Questo mi dà una motivazione ulteriore per continuare il mio percorso, spero di poter giocare ancora tanti anni e godermi i tifosi».