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Cristante a DAZN: «Una gioia doppia. Ci meritiamo di essere lì»

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2 giorni ago

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Cm Parma 10/05/2026 - campionato di calcio serie A / Parma-Roma / foto Cristiano Mazzi/Image Sport nella foto: Bryan Cristante-Gabriel Strefezza

Cristante ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN al termine del derby giocatoo oggi alle ore 12:00

Nel post partita di Roma-Lazio, ai microfoni di DAZN, è intervenuto … Queste le sue dichiarazioni:

SUL DERBY «Oggi per noi è una gioia doppia, perché vincere il derby è sempre un qualcosa di importante».

SULLA CLASSIFICA «Ci meritiamo di essere lì, ora manco un ultimo tassello che è fondamentale».

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