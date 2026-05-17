Hanno Detto
Cristante a DAZN: «Una gioia doppia. Ci meritiamo di essere lì»
Cristante ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN al termine del derby giocatoo oggi alle ore 12:00
Nel post partita di Roma-Lazio, ai microfoni di DAZN, è intervenuto … Queste le sue dichiarazioni:
SUL DERBY «Oggi per noi è una gioia doppia, perché vincere il derby è sempre un qualcosa di importante».
SULLA CLASSIFICA «Ci meritiamo di essere lì, ora manco un ultimo tassello che è fondamentale».
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