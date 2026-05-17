Roma Lazio 2-0: decisiva la doppietta di Mancini

Roma Lazio: i biancocelesti di Maurizio Sarri scendono in campo per la 37a giornata del campionato Serie A 2025/2026. Segui il match con noi!

La Roma e la Lazio si sfidano oggi a partire dalle ore 12 presso lo stadio Olimpico sotto la direzione del signor Fabio Maresca della sezione di Napoli. La squadra allenata dal tecnico Gianpiero Gasperini affronta quella di Maurizio Sarri per la sfida valida per la 37a giornata del campionato Serie A 2025/2026. LazioNews24 vi riporta in tempo reale formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match dei biancocelesti!

CRONACA ROMA LAZIO 2-0

90′ + 5′ – Finisce 2-0 per la Roma doppietta di Mancini.

80′ – Dentro Lazzari e Pedro fuori Marusic e Noslin.

71′ – ESPULSI ROVELLA E WESLEY! Parte una scazzottata dopo un contrasto tra Maldini e Mancini. Rovella e Wesley vengono alle mani, espulsi da Maresca.

66′ – GOL ROMA! Ancora Mancini su sviluppi di corner.

62′ – Dentro Dele-Bashiru e Maldini fuori Taylor e Dia.

49′ – Cancellieri partendo da destra si accentra e calcia col sinistro. Parata semplice per Svilar

46′ – Inizia il secondo tempo. Nessun cambio per Sarri.

45′ + 4′ – Finisce il primo tempo.

45′ – 4 minuti di recupero.

44′ – Tiro pericolo di Hermoso che ci prova di sinistro di controbalzo, palla sull’esterno della rete.

40′ – GOL DELLA ROMA. La sblocca Mancini di testa su corner battuto da Pisilli.

36′ – Infortunio per N’dika, Gasperini costretto al cambio. Entra Rensch.

34′ – Riparte la Lazio con Rovella che imbuca per Dia che a sua volta serve Noslin a sinistra. Il suo tiro ad incrociare esce di poco.

32′ – Ci prova la Lazio, Tavares con lo scavetto serve Noslin che prova la rovesciata sulla respinta tira Cancellieri. La devia Cristante, corner.

21′ – Prima ammonizione per gli uomini di Sarri: a conquistare il giallo è Taylor per un fallo ai danni di Dybala

18′ – I laziali tentano l’imbucata, ma Malen come un lampo sottrae palla e se la porta con sé

14′ – El Aynaoui commette fallo ai danni del biancoceleste Taylor

12′ – Chance sprecata: Dia impreciso nel sviluppare l’azione sulla sinistra

8′ – Prima parata di Furlanettooooo! Brivido per i laziali, la palla arriva in area, Nuno Tavares colpisce con la spalla, ma il giovane portiere è abile nell’intercettare la traiettoria e salvare la porta

6′ – I biancocelesti fanno girare palla sulla sinistra e avanzano nell’area avversaria! Ottimo intervento di Cancellieri

2′ – Corner per i romanisti, la palla arriva a Cristante che di testa la indirizza verso la porta, ma termina alta sopra la traversa

1′ – I giallorossi detengono il possesso palla e avanzano nelle varie zone del campo. Si studia minuziosamente la manovra

12:03 – Fischio d’inizio allo Stadio Olimpico! Prende il via lo splendido Derby della Capitale

TABELLINO ROMA LAZIO 2-0

GOL: Mancini 40′, Mancini 66′.

AMMONIZIONI: 21′ Taylor

ESPULSIONI: 71′ Rovella, Wesley.

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, El Aynaoui, Wesley; Cristante; Dybala, Malen. A disposizione: De Marzi, Gollini, Rensch, Angeliño, Dovbyk, Tsimikas, Soulé, Ziolkowski, Vaz, Ghilardi, El Shaarawy. Allenatore: Gianpiero Gasperini

LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Basic, Rovella, Taylor; Cancellieri, Dia, Noslin. A disposizione: Giacomone, Pannozzo, Lazzari, Pellegrini, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Dele-Bashiru, Cataldi, Maldini, Isaksen, Pedro. Allenatore: Maurizio Sarri

LA SQUADRA ARBITRALE

ARBITRO: Maresca

1° ASSISTENTE: Peretti

2° ASSISTENTE: Perrotti

QUARTO UOMO: Fabbri

VAR: Di Bello

AVAR: Abisso

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