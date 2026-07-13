Per Doekhi l’accordo è vicino! Pronto un contratto fino al 2030: le ultime

Danilho Doekhi vicino alla Lazio: trattativa avanzata per il nuovo difensore che andrà a sostituire numericamente Alessio Romagnoli

La Lazio accelera per Danilho Doekhi e si avvicina alla definizione di un importante rinforzo per il reparto arretrato. Il difensore centrale olandese, rimasto libero dopo la conclusione della sua esperienza con l’Union Berlino, è il profilo scelto dal direttore sportivo Angelo Fabiani per completare la ricostruzione della retroguardia biancoceleste.

Ultimissime Lazio LIVE: le conferenze stampa di Gattuso e di Fabiani, le novità su Comuzzo e molto altro

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, la società capitolina ha avviato e portato avanti i contatti per ingaggiare il classe ’98 a parametro zero. La trattativa è in una fase molto avanzata e filtra ottimismo sulla possibilità di raggiungere presto l’intesa definitiva. Il giocatore avrebbe già trovato un accordo verbale con il club, anche se restano da sistemare gli ultimi dettagli prima della firma e dell’annuncio ufficiale.

Doekhi Lazio, Fabiani sceglie il sostituto di Romagnoli

L’arrivo di Doekhi è legato alla necessità di sostituire Alessio Romagnoli, il quale ha lasciato un vuoto importante nella difesa della Lazio. Fabiani ha individuato nell’ex Union Berlino un centrale già pronto, fisicamente strutturato e abituato a confrontarsi con un campionato competitivo come la Bundesliga.

Il difensore olandese può diventare una risorsa immediata per Gennaro Gattuso, che ha bisogno di nuovi punti di riferimento dopo i cambiamenti avvenuti nel reparto. L’obiettivo della dirigenza è consegnare al tecnico un elemento affidabile senza sostenere il costo del cartellino, concentrando l’investimento sul contratto del giocatore.

Doekhi Lazio, attesi gli ultimi passaggi prima della firma

La sensazione è che la trattativa possa entrare presto nella fase conclusiva. Dopo l’accordo verbale, le parti dovranno completare gli ultimi passaggi contrattuali e organizzare le procedure necessarie per formalizzare il trasferimento. Addirittura nella giornata odierna è atteso lo sbarco in Italia del giocatore reduce dall’esperienza in Germania! Inoltre Nicolò Schira ha segnalato che l’affare, ormai vicino alla chiusura, porterà alla firma di un contratto valido pfino al 20301