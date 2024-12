Criscitiello: «Baroni nella Top 5 del 2024. Questo sarebbe il miracolo della vita»

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha parlato così del tecnico della Lazio Marco Baroni e del suo 2024 da favola

Michele Criscitiello ha inserito il tecnico della Lazio Marco Baroni nella sua Top 5 del 2024. Gli altri nomi presenti sono Inzaghi, Percassi, Palladino e Sartori. Di seguito le sue parole nell’editoriale:

PAROLE – «Trasformarsi da allenatore vincente in B ad allenatore big in A non è cosa semplice. Anzi, forse, non è riuscito a nessuno. Si dice sempre “ci sono le categorie anche per gli allenatori”. Cosa verissima. Lui riesce a fare un upgrade clamoroso. Dalla B a Lecce alle salvezze tirate con Lecce e Verona, sulla sua strada incontra un visionario come Fabiani che ha fatto la sua stessa gavetta. Gli offre la chance della vita e la sfrutta alla grande. Arrivato tra la contestazione dei tifosi ha fatto ricredere tutti. Me compreso. Lo merita per il suo percorso, complimenti allo staff che lo ha sempre supportato alla grande. A partire dal vice Del Rosso. Se finisce tra le prime 4 ha fatto il miracolo della vita».