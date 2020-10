CorSport – Muriqi in rampa di lancio, in coppia con Ciro all’esordio Champions?

Vedat Muriqi è sulla via della completa guarigione ed è pronto per una nuova Lazio formato Champions.

Vedat Muriqi ha visto il suo Kosovo sconfitto contro la Macedonia senza poter aiutare la selezione di cui è il trascinatore. L’infortunio sembra però alle spalle e questi giorni serviranno per entrare negli schemi di Inzaghi, che pure non può contare di fatto su metà della rosa, partita per le nazionali. Il gigante proveniente dal Fenerbahce dovrebbe partire dalla panchina a Marassi qualora Correa (che raggiungerà la squadra poche ore prima della partenza per Genova) desse garanzie, altrimenti farà coppia con Caicedo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport l’idea del tecnico sarebbe quella di lanciarlo alla prima da titolare in Champions in coppia con Immobile, che nel prossimo weekend riposerà causa squalifica. La Lazio potrebbe dunque affidarsi contro il Borussia al nuovo ariete kosovaro.