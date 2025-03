Corsa Champions, Brescianini dopo Fiorentina Atalanta: «Dobbiamo crederci e mettere in campo ciò che ci chiede il mister»

Corsa Champions, il difensore dell’Atalanta Brescianini non si lascia demoralizzare e dice la sua sul rush finale

Quest’anno la corsa Champions è più entusiasmante che mai con diverse squadre, tutte estremamente competitive, che si contendono i vertici della classifica di Serie A. Tra queste vi è la Lazio, il Bologna, la Fiorentina, la Juventus e l’Atalanta.

Dopo la sconfitta di quest’oggi al Franchi, il centrocampista della Dea Marco Brescianini ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa in merito agli obiettivi della propria società e anche di quelli individuali dei singoli componenti della squadra in vista della sfida di settimana prossima contro la Lazio al Gewiss Stadium. Le sue parole:

«Concorrenza per la Champions? Come sempre dobbiamo crederci e mettere in campo ciò che ci chiede il mister. Così facendo abbiamo ottenuto grandissimi risultati contro chiunque, ora arriva il bello e avremo otto finali. Abbiamo fatto un’ottima stagione, non possiamo buttarla via. Ripetiamo sempre che abbiamo fiducia nei nostri mezzi, siamo una squadra forte e dobbiamo dimostrarlo».