Lazio-Bruges, Correa tiene alta la concentrazione: «Focus!» – FOTO

El Tucu Correa è concentrato sul delicato impegno di domani sera contro il Bruges: questo il messaggio social dell’argentino

Massima attenzione in casa Lazio: l’impegno di domani sera contro il Bruges vale una stagione e nessuno vuole fallire. Da Reina a Inzaghi, tutti chiedono la massima concentrazione per una partita che indirizzerà la stagione in un verso o nell’altro.

Protagonista, si spera, della gara di domani sarà El Tucu Correa, che sui propri canali social, ha caricato così l’ambiente biancoceleste.