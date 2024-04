Correa scaricato dal Marsiglia: per l’ex Lazio si avvicina il ritorno all’Inter. Ultime

Correa scaricato dal Marsiglia: per l’ex Lazio probabile il ritorno all’Inter al termine di questa stagione. Le ultime

Il ritorno del Joaquin Correa nel calciomercato Inter estivo è sempre più probabile secondo quanto scrive oggi Tuttosport.

L’argentino ex Lazio potrebbe diventare la quinta punta per Inzaghi, sempre che il Marsiglia (ipotesi molto difficile) non vinca l’Europa League e, con essa, guadagni la posizione Champions che obbligherebbe i francesi a versare 10 milioni per il cartellino del giocatore.