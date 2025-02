Correa-Inter è finita? Spunta un retroscena durante il match con il Genoa che condanna l’ex biancoceleste: i dettagli

Correa-Inter, spunta un clamoroso retroscena riguardante la sfida di sabato con i liguri che condannerebbe l’ex biancoceleste

La vittoria contro il Genoa rilancia l’Inter in ottica scudetto, con i nerazzurri che balzano in vetta alla classifica vista la sconfitta del Napoli. Per Inzaghi però a tenere banco è la situazione legata a Correa, il quale è continuamente tormentato da problemi fisici, e anche contro i liguri l’argentino non è riuscito a brillare facendo perdere letteralmente la pazienza ad Inzaghi, che ha scommesso su di lui.

Secondo quanto riporta Sportmediaset infatti, al momento della richiesta del cambio del Tucu, Inzaghi si è scagliato duramente con il calciatore invitandolo altrettanto a continuare a giocare ed evitare di bruciare lo slot. Tale situazione fa calare definitivamente il sipario tra Correa e il club nerazzurro, ma anche con colui che ha creduto in lui ossia Inzaghi