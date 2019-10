Correa, un gol speciale: sentita dedica alla nonna – VIDEO

Correa segna e dedica il gol alla nonna scomparsa: la rete all’Atalanta ha un significato che va oltre al risultato raggiunto dalla Lazio

La doppietta di Ciro Immobile ha preso ieri tutta la scena, ma anche Joaquin Correa è stato decisivo per la Lazio ai fini della rimonta sull’Atalanta. “El Tucu” è stato l’autore del momentaneo 2-3 che ha riaperto la gara, ha così spazzato via le critiche di calciatore poco cinico sotto porta. Percussione di forza e gol alla prima vera occasione. Una marcatura pesante, cercata, dal significato molto profondo: l’argentino ha infatti dedicato la rete alla nonna recentemente scomparsa, ha subito indicato al cielo in segno di preghiera. Sognava di farlo già a Bologna due settimane fa, quando il rigore nei minuti finali avrebbe potuto regalare i tre punti alla sua squadra. Ha avuto il coraggio di prendersi la responsabilità della battuta, ma è stato sfortunato. Ieri invece è andata meglio, la caparbietà l’ha premiato e sicuramente la cara nonna avrà esultato con lui.

