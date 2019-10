Immobile supera anche se stesso: nessuno come lui nella storia della Lazio

Un inizio di stagione da incorniciare quello di Ciro Immobile che con la doppietta di ieri sale a quota 9 reti in 8 giornate

Se qualcuno lo scorso anno lo ha criticato o ha pensato che Ciro Immobile fosse finito dovrà ricredersi. Il bomber biancoceleste in questa stagione fa solo una cosa: segna. Anche ieri nella gara contro l’Atalanta ha realizzato entrambi i tiri dal dischetto per poi sdraiarsi sul prato dell’Olimpico esausto.

Come riporta Lazio Page Immobile è a quota 9 reti in 8 giornate, meglio di lui? Nessuno, o meglio lo stesso Immobile: con 11 reti nella stagione 2017/2018. Nella storia della Lazio solo Silvio Piola (1935/36) e Beppe Signori (1992/93) hanno realizzato questo numero di gol in 8 gare.