Correa, gli auguri di alcuni giocatori della Lazio e del ‘Papu’ Gomez – FOTO

Oggi, come anticipato, in casa Lazio si festeggia il compleanno di Joaquin Correa. L’argentino spegne venticinque candeline ed, oltre agli auguri del proprio club, ha ricevuto tanti messaggi da parte dei propri compagni di squadra: da Lucas Leiva a Patric, passando per Luis Alberto, Ciro Immobile e Pedro Neto. Non sono mancati, infine, gli auguri del ‘Papu’ Gomez, compagno di nazionale albiceleste. Di seguito tutti i post dedicati al ‘Tucu’, pubblicati sui rispettivi profili Instagram: