Buon compleanno ‘Tucu’ Correa! Gli auguri della Lazio – FOTO

Oggi Joaquin Correa spegne 25 candeline. Anche la Lazio ha voluto augurargli buon compleanno sui propri profili ufficiali

Oggi ‘El Tucu’ Correa compie 25 anni. Arrivato nella Capitale la scorsa estate dal Siviglia, l’argentino, alla sua prima stagione in biancoceleste, ha convinto tifosi ed addetti ai lavori, rivelandosi decisivo in Coppa Italia con il gol siglato nella semifinale di ritorno contro il Milan e quello in finale con l’Atalanta. Le sensazioni relative alla prossima annata, poi, sono ancora migliori: l’attaccante si è guadagnato il titolo di capocannoniere della preseason. Nel giorno del suo compleanno, sono arrivati anche gli auguri della Lazio: «Carlos Joaquin Correa, attaccante biancoceleste, oggi spegne 25 candeline. Dal Presidente, dalla Società, dallo staff e da tutti i tifosi, i più sentiti auguri di buon compleanno».