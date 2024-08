Corino DURO con Baroni: «INACCETTABILE quanto successo a Udine. Alla Lazio MANCA questo»

Luigi Corino, ex calciatore della Lazio, ha commentato duramente la sconfitta dei biancocelesti di Baroni in quel di Udine

LE PAROLE – «Al di là dell’errore del guardalinee, la Lazio non può permettersi di scendere in campo in uno stato pietoso come quello di Udine. È stato inaccettabile dare così coraggio ad una squadra buona ma non imbattibile. La Lazio si è consegnata ai bianconeri. Non posso sentire Baroni che in sala stampa parla del numero degli ingressi in area di rigore. La prima cosa che si deve dire è che la Lazio ha giocato malissimo ed ha avuto difficoltà a tirare in porta. Sbagliato l’atteggiamento a fronte di un’estate in cui ci era stato promesso che da quel punto di vista le cose erano cambiate. La prima cosa che si deve fare quando si entra in campo è essere durissimi per indirizzare la partita e dare un segnale all’avversario. Oppure fai passare il momento di burrasca, la butti lunga e cerchi di entrare in partita in corso d’opera. La Lazio ha preso giocatori di fisicità ed intensità, ma tutto questo non lo vedo. Almeno prima avevamo maggiore qualità».