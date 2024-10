Cordella sbotta: «La Juventus è la squadra più danneggiata da quando c’è il Var!»

Cordella, il direttore sportivo sbotta riguardo le polemiche su Juventus-Lazio e difende il club bianconero con parole chiare e forti

Ai microfoni di Calciomercato.it il dirigente sportivo Cordella ha parlato del caos avvenuto durante Juventus–Lazio difendendo con parole forti e sicure la formazione bianconera

PAROLE – Col Var ci saranno sempre polemiche. Si è un po’ snaturato quello che era il calcio. O si utilizza al 100%, altrimenti non ne vedo l’utilità. La classe arbitrale non è granché. La Juve, da quando esiste il Var, credo sia la squadra più danneggiata in assoluto, se analizziamo tutti gli episodi. Ci sono tante divergenze col Var, speriamo lo rettifichino e prenda a funzionare come deve