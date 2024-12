Coppa Italia, Mattei: «Contro il Napoli formazione obbligata; mercato? I rinforzi servono adesso, non a gennaio»

Coppa Italia, le parole di Stefano Mattei in vista della sfida di questa sera: «Con la partita di domenica le scelte di Baroni sono obbligate»

Stefano Mattei ha parlato ai microfoni di RadioSei in vista della partita di questa sera di Coppa Italia della Lazio contro il Napoli. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Credo che la formazione sia obbligata, anche in vista della sfida al Napoli di domenica, in cui i partenopei schiereranno la formazione titolare. Oggi sarà fatta una prova generale su Dele-Bashiru, io sto pensando più al campionato che alla Coppa Italia, dove non ci sarà Rovella e giocherà Guendouzi al suo fianco. Stasera sarà costretto al 4-2-3-1, mentre secondo me Baroni avrebbe voluto schierare il 4-3-3. Mercato? Non si può aspettare gennaio inoltrato, i rinforzi devono arrivare subito».