Coppa d’Africa, pareggia ancora l’Angola: insuperabile Bastos

Ancora un pareggio per l’Angola, fermata nella seconda giornata della Coppa d’Africa dalla Mauritania, al primo storico punto nella competizione. Dopo l’1-1 con la Tunisia, la nazionale di Bastos non va oltre lo 0-0. Poteva raggiungere la vittoria nel finale l’Angola, ma al 90′ è stato annullato un gol a Geraldo per fuorigioco.

MURO BASTOS – Buona prestazione per Quissanga Bastos, insuperabile e sempre attento. Il classe 1991 è stato schierato nel centrosinistra di una difesa a quattro. Nel finale il centrale della Lazio aveva commesso una leggerezza, regalando palla alla Mauritania, ma poi è stato lui stesso a salvare la propria porta fermando un avversario lanciato in porta. Tanti duelli individuali vinti da Bastos, difficilmente superabile nell’uno contro uno, suo vero cavallo di battaglia. Con questo pareggio sale a due punti l’Angola che raggiunge la Tunisia, attualmente seconda per maggior numero di gol fatti (2 Tunisia, 1 Angola). Primo il Mali a 4, mentre la Mauritania è ultima a 1 punto. Nel prossimo turno Bastos e compagni affronteranno proprio la capolista del girone E. In questa edizione della Coppa d’Africa avranno accesso alla fase a eliminazione diretta le prime due classificate dei sei gironi, più le quattro migliori terze.

