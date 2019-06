Calciomercato Lazio, settimana prossima la firma di Vavro. Sprint finale per Lazzari

Calciomercato Lazio, il ds Tare si è dato una scadenza: Vavro e Lazzari in biancoceleste a inizio della prossima settimana

Calciomercato Lazio, weekend decisivo per chiudere altri due colpi. Dopo Adekanye e Jony, il ds Tare è pronto a definire l’acquisto di Manuel Lazzari dalla Spal e quello di Denis Vavro dal Copenaghen.

I DETTAGLI – Le due operazioni vanno avanti da diverse settimane. Per Lazzari, come vi avevamo spiegato in esclusiva, il nodo è Murgia come contropartita tecnica (QUI la notizia). L’accordo con il ragazzo è già stato trovato da tempo, insieme al suo entourage starebbe spingendo per trasferirsi nella Capitale. Lo stesso giocatore ha già avuto un colloquio telefonico con Simone Inzaghi. Per quanto riguarda Vavro, la trattativa prosegue a distanza. In Danimarca c’è un dirigente biancoceleste che sta trattando con il Copenaghen. Secondo il Corriere dello Sport, l’affare dovrebbe chiudersi a 11 milioni: il difensore sta aspettando un segnale dalla Lazio. Attese novità a inizio della prossima settimana.