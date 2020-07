Convocati: torna Luiz Felipe, stringono i denti Leiva e Cataldi

Simone Inzaghi ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida odierna a Lecce. Riecco Luiz Felipe, ancora out Marusic.

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ritrova una pedina importante per la panchina. Luiz Felipe Ramos torna infatti a figurare nei convocati per la prima volta dopo la ripartenza. Ancora fuori causa Marusic e Lulic, mentre Cataldi e Leiva sono in lista e in ballottaggio per un posto da titolare dal 1′ al via del Mare, tra i due sarà certamente staffetta.

In avanti Caicedo e Immobile rientrano dopo la squalifica scontata col Milan, pronto a subentrare “Bobby” Adekanye, che con il forfait di Correa sarà per le prossime gare il primo cambio in attacco.