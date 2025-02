Conte sicuro: «Il pari con l’Udinese? E’ un risultato che non è un’occasione persa per allungare sull’Inter»

Conte, il tecnico partenopeo commenta a caldo il pari che rallenta la corsa del Napoli per blindare la vetta della classifica: ecco cos ha detto

Ai microfoni di Dazn al termine della partita pareggiata con l’Udinese che rallenta la corsa per blindare la vetta della classifica, ha parlato Conte, il quale si sofferma anche sulla lotta a due con l’Inter. Ecco cosa ha detto, anche in vista della prossima gara con la Lazio.

PAROLE – Occasione persa, no noi dobbiamo guardare a noi stessi. Un’occasione persa per fare puti per arrivare in Europa. Ci sta comunque di pareggiare con l’Udinese. Noi stiamo facendo qualcosa di straordinario, non dobbiamo confondere la realtà. I ragazzi stanno dando tutto e anche oggi erano stremati a fine. E’ qualcosa di incredibile fidatevi.