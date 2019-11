Conte, l’Inter spiega l’accaduto: il comunicato

Conte, l’Inter ha diramato un comunicato in merito a quanto emerso nelle ultime ore sulle minacce subite dal tecnico neroazzurro

Le minacce subite da Antonio Conte sono sicuramente la notizia di giornata. Tuttavia, già questa mattina, la moglie del tecnico ha voluto smentire l’accaduto definendo il tutto una bufala.

Poco fa è poi arrivato il comunicato dell’Inter in merito alla vicenda. Eccolo, riportato da La Gazzetta dello Sport: «In relazione alle notizie pubblicate oggi, FC Internazionale Milano precisa che Antonio Conte non ha ricevuto personalmente alcuna lettera minatoria e, di conseguenza, non si è recato in prima persona a sporgere denuncia. È stato il club a ricevere una lettera e, come da prassi in questo genere di situazioni, ha provveduto a rivolgersi alle autorità competenti».