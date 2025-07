Calciomercato Lazio, Gigot vicino all’addio? Tutto dipenderà da un altro giocatore biancoceleste

Calciomercato Lazio, Gigot è a un passo all’addio? Tutto dipenderà da un altro giocatore biancoceleste! Tutti i dettagli

Il conto alla rovescia è quasi terminato: giovedì 10 luglio segnerà l’inizio ufficiale della nuova stagione della Lazio con il raduno a Formello. In programma anche la conferenza stampa di presentazione di Maurizio Sarri, tecnico toscano pronto a iniziare il suo secondo ciclo sulla panchina biancoceleste. Il ritiro vero e proprio scatterà lunedì 14 luglio, sempre nel centro sportivo della società, e sarà l’occasione per valutare diversi nodi di mercato, in particolare in difesa.

Tre ballottaggi chiave per la nuova Lazio

Sarri, noto per il suo calcio organizzato e la meticolosa gestione tattica, dovrà sciogliere tre importanti dubbi legati alla rosa. Il primo riguarda gli esterni offensivi, con l’olandese Tijjani Noslin, nuovo acquisto dal Verona, in competizione con Matteo Cancellieri, rientrato dal prestito all’Empoli. Il secondo duello è tra i terzini: Elseid Hysaj, esperto difensore albanese, e Manuel Lazzari, noto per la sua velocità e spinta sulla fascia.

Il terzo e più delicato ballottaggio coinvolge i difensori centrali. La coppia titolare sarà composta da Alessio Romagnoli, ex Milan e leader difensivo, e Mario Gila, giovane spagnolo in crescita. Entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2027, ma ogni discorso di rinnovo è rinviato almeno fino a ottobre, quando si avranno indicazioni più chiare dal mercato.

Gigot vs Patric: chi sarà il quarto centrale?

Confermato il giovane danese Oliver Provstgaard, classe 2003 arrivato a gennaio, resta da definire il quarto slot in difesa. La sfida è tra Samuel Gigot, roccioso centrale francese ex Marsiglia, e Patric, difensore spagnolo cresciuto nel Barcellona. Le condizioni fisiche di Patric, reduce da un’operazione alla caviglia a marzo, saranno decisive: se darà segnali positivi nei primi giorni di ritiro, la Lazio potrebbe liberare Gigot, il cui ingaggio pesa sul bilancio.

Il club spera in offerte dalla Ligue 1 o dall’Arabia Saudita, ma al momento non sono arrivate proposte concrete. La situazione resta in evoluzione, con Sarri pronto a valutare ogni dettaglio per costruire una Lazio solida e competitiva.