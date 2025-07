Lazio, Pedro racconta: «Il mio segreto è l’ambizione e la voglia di vincere. Sono fortunato a poter dire di aver avuto una carriera di successo»

Lazio, Pedro si racconta: «Il mio segreto è l’ambizione e la voglia di vincere. Sono fortunato a poter dire tutto questo». Le parole

Pedro, il fuoriclasse spagnolo attualmente in forza alla Lazio, ha rilasciato una lunga e intensa intervista ai microfoni di El País. Nel corso della conversazione, l’ex campione del mondo ha ripercorso le tappe salienti degli ultimi anni della sua carriera, soffermandosi in particolare sui traguardi raggiunti — molti dei quali conquistati proprio a Roma, con la maglia biancoceleste. Le parole:

PAROLE – «Il mio segreto è l’ambizione e la voglia di vincere. Ma sono consapevole di non avere più l’energia di quando avevo vent’anni. Non posso fare quattro partite di fila per 90 minuti perché poi sarò stanco e con dolori perché ho avuto molti infortuni. È un dato di fatto. Ora gioco 25 minuti e mi diverto, mentre prima giocavo 25 minuti e mi sentivo vuoto. Volevo aiutare di più. Volevo fare tutta la partita ed essere sotto i riflettori. Ora voglio godermi ogni momento con i miei compagni di squadra e i tifosi».

CARRIERA –«Sono fortunato a poter dire di aver avuto una carriera di successo, piena di bei momenti ma anche di fallimenti e delusioni. Ho dovuto lavorare con me stesso, con la mia testa, per essere in grado di andare avanti e dire: ‘Andiamo avanti per un’altra sfida, cerchiamo di vivere un altro momento di gloria’. E l’ho ottenuto in Inghilterra con la Premier League e in Italia con la qualificazione della Lazio alla Champions League».

RUOLO – «il mio ruolo più arretrato? Ho iniziato a farlo perché l’ho imparato da David Silva e Iniesta: non ho mai visto tanta intelligenza tattica per ricevere palla tra le linee, sapere come girarsi e trovare lo spazio per andare in profondità. Ora alla Lazio sono contento di scendere a centrocampo. Sono cambiato ed è stato molto positivo per me a questa età, perché sono riuscito a trovare un altro ruolo».