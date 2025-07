Insigne Lazio, il blocco del mercato frena la trattativa prima ancora del nascere

Insigne Lazio, si ferma prima ancora di nascere la trattativa per portarlo in biancoceleste: il blocco del mercato allunga troppo i tempi

Le speranze dei tifosi biancocelesti di vedere Lorenzo Insigne vestire la maglia della Lazio sono state prontamente spente dallo stesso giocatore, confermando una realtà complessa per il mercato del club. L’ex fantasista del Napoli e da poco svincolato dal Toronto era stato accostato ai biancocelesti nei giorni scorsi, alimentando un comprensibile entusiasmo in una piazza desiderosa di volti nuovi e di qualità per rilanciare le proprie ambizioni. Tuttavia, come riportato dal Corriere della Sera, nell’edizione romana, Insigne ha chiarito inequivocabilmente che qualsiasi trattativa con i biancocelesti è “troppo prematura“, di fatto smentendo ogni voce concreta di un suo imminente approdo a Formello.

La ragione principale di questo “stop” non risiede in una mancanza di interesse da parte del giocatore o della Lazio stessa, ma nelle stringenti limitazioni imposte dalla Covisoc. Questo organismo indipendente ha bloccato il mercato della Lazio, ponendo un freno invalicabile a qualsiasi operazione in entrata. Prima che il club possa anche solo pensare di intavolare una negoziazione per un profilo di alto livello come Insigne, sono necessarie due condizioni imprescindibili, che rappresentano veri e propri ostacoli burocratici e finanziari. Primo: la Covisoc dovrà approvare l’ultima trimestrale del club, garantendo la solidità finanziaria e il rispetto dei parametri. Secondo, in alternativa, il presidente Lotito dovrà convincere l’organismo a una revisione anticipata dei conti, dimostrando in modo inequivocabile di aver sanato le irregolarità precedentemente riscontrate. Solo dopo aver sistemato definitivamente le proprie finanze, la Lazio potrà tornare a operare sul mercato. La situazione finanziaria rimane dunque un ostacolo insormontabile per l’arrivo di nuovi giocatori, inclusi profili ambiziosi e di richiamo come Insigne, il cui nome, pur evocativo di grandi giocate e successi, rimane per ora confinato al regno dei sogni per i tifosi laziali. La speranza, seppur flebile, è che la situazione si sblocchi in un futuro non troppo lontano, ma i tempi e le modalità restano incerti e dipendono da fattori esterni al campo da gioco.