Calciomercato Lazio, il problema di Fabiani: quel giocatore è sul mercato, ma senza offerte

Calciomercato Lazio, ancora problemi per Fabiani: tra gli esuberi c’è un giocatore che rimane ancora senza offerte concrete

La Lazio si trova a gestire una lunga lista di esuberi, giocatori che non rientrano più nel progetto tecnico della società e che devono essere piazzati altrove. Tra questi, il nome di Toma Basic spicca per le difficoltà che la sua cessione sta incontrando. Acquistato nell’estate del 2021 per una cifra considerevole, tra i 6 e i 7 milioni di euro dal Bordeaux, Basic è diventato un vero e proprio peso morto per le casse biancocelesti. Già dall’anno scorso, pur essendo stato reintegrato in lista in una fase successiva, il centrocampista croato è di fatto fuori rosa, un chiaro segnale della sua marginalità nei piani tecnici. Il suo contratto, valido fino al 2026, rappresenta un onere significativo per il club, che si trova nella necessità impellente di alleggerire il monte ingaggi per rispettare i parametri finanziari.

Il direttore sportivo Fabiani sta lavorando instancabilmente per trovare una sistemazione per Basic, replicando lo sforzo fatto un anno fa. Tuttavia, l’operazione si sta rivelando estremamente ardua, definita a tratti come “difficilissima, a tratti impossibile”. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, al momento per il croato è “tutto fermo“: non sono pervenute offerte né richieste concrete. Questa mancanza di interesse rende la situazione ancora più complessa per la Lazio, che sperava di liberarsi del suo ingaggio prima dell’1 settembre. Cedere Basic significherebbe liberare risorse economiche e spazio in rosa, permettendo al club di operare con maggiore flessibilità in un mercato già di per sé complicato. La speranza è che Fabiani riesca a sbloccare l’impasse, trovando una soluzione che consenta alla Lazio di liberarsi di un costo importante e di un giocatore che non trova più spazio nel progetto tecnico. La sua situazione è emblematica delle sfide che la società deve affrontare per riorganizzare la rosa e il bilancio.