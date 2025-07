Mercato Lazio, futuro in sospeso per Mario Gila! rinnovo bloccato, Lotito ci parlerà...

Mercato Lazio, futuro ancora in sospeso per il difensore Mario Gila! rinnovo bloccato, Lotito ci parlerà: le ultimissime

Il futuro di Mario Gila, difensore centrale spagnolo classe 2000, resta avvolto nell’incertezza. La Lazio aveva messo sul piatto un’offerta di rinnovo con un ingaggio raddoppiato rispetto a quello attuale, ma il blocco del mercato imposto alla società biancoceleste ha congelato ogni trattativa. Il club capitolino, infatti, non può procedere con nuove registrazioni e questo impedisce di formalizzare il prolungamento del contratto del giovane ex Barcellona B.

Il Como ci prova, ma la Lazio dice no

Il Como, ambiziosa neopromossa in Serie A, ha tentato l’assalto offrendo 20 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del difensore. Tuttavia, la Lazio ha rifiutato categoricamente la proposta: senza la possibilità di sostituirlo, la cessione di Gila non è contemplata. Il giocatore, lusingato dall’interesse e attratto da un progetto in crescita, ha comunque espresso il desiderio di approdare in un top club europeo, con la Premier League e la Liga come destinazioni preferite.

Dialogo necessario tra società e entourage

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza biancoceleste dovrà presto incontrare il calciatore e il suo agente, Iván de la Peña Camano, per chiarire la situazione. Già a gennaio le parti avevano deciso di rimandare ogni decisione all’estate, ma ora il tempo stringe. Claudio Lotito, presidente della Lazio, è consapevole dell’importanza di trattenere un talento in crescita come Gila, che ha mostrato solidità e affidabilità nelle rotazioni difensive.

Sarri punta su Gila per il futuro

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio noto per la sua attenzione alla fase difensiva, stima molto il centrale spagnolo e intende valorizzarlo ulteriormente. L’obiettivo è farlo crescere tecnicamente e tatticamente, rendendolo pronto per il salto in una big europea. La speranza del club è che, con l’inizio della preparazione estiva, il malumore del giocatore si attenui e prevalga la voglia di mettersi in mostra.

Lotito al lavoro per ricucire lo strappo

Il presidente Lotito dovrà dimostrare abilità diplomatica: convincere Gila a restare, rassicurarlo con promesse concrete e trovare un’intesa verbale che possa trasformarsi in un contratto non appena verranno meno i vincoli di mercato. La Lazio non vuole perdere uno dei suoi prospetti più interessanti, e il tempo per trovare una soluzione è già iniziato a scorrere.