Calciomercato Lazio: Weah verso la Ligue 1, un club è balzato in pole position! Le ultime

Calciomercato Lazio: Weah verso la Ligue 1, un club è balzato in pole position per l’esterno della Juventus! Le ultimissime

Il futuro di Timothy Weah potrebbe presto riportarlo in Francia. Secondo quanto riportato dal giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schira, l’Olympique Marsiglia ha avviato i contatti ufficiali con la Juventus per l’acquisto dell’esterno statunitense. Il club francese, deciso a rinforzare le corsie laterali, ha già presentato al giocatore una proposta contrattuale di lunga durata, segnale chiaro della volontà di puntare su di lui come elemento chiave del progetto tecnico.

Chi è Timothy Weah? Classe 2000, Timothy Weah è un esterno offensivo statunitense noto per la sua velocità, duttilità tattica e capacità di giocare su entrambe le fasce. Figlio dell’ex Pallone d’Oro George Weah, ha già maturato una significativa esperienza in Ligue 1 con la maglia del Lille, con cui ha vinto il campionato nella stagione 2020-2021. Dopo una stagione altalenante alla Juventus, il giocatore è stato inserito nella lista dei partenti dalla dirigenza bianconera.

L’Olympique Marsiglia, guidato dal nuovo allenatore Roberto De Zerbi, è pronto a offrire a Weah un contratto fino al 30 giugno 2030. Un accordo quinquennale che testimonia la fiducia del club nel talento del nazionale USA. L’obiettivo è inserirlo stabilmente nel nuovo progetto tecnico, che punta a riportare il club ai vertici del calcio francese e a un ruolo da protagonista in Europa.

La posizione della Juventus La Juventus valuta il cartellino di Weah tra i 13 e i 15 milioni di euro. Dopo aver ricevuto un primo assenso da parte del giocatore, il Marsiglia dovrà ora trovare un’intesa economica con il club torinese. I contatti tra le due società sono già in corso e la trattativa potrebbe entrare nel vivo nei prossimi giorni.

Un ritorno familiare Per Weah, un ritorno in Ligue 1 rappresenterebbe un’occasione ideale per rilanciarsi. Dopo l’interesse mostrato dalla Lazio, la pista francese appare oggi la più concreta. Marsiglia, con la sua passione e ambizione, potrebbe essere il palcoscenico perfetto per una nuova fase della carriera dell’esterno bianconero.