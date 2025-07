Lazio, al via la pre-season: ritiro a Formello e test atletici in vista della nuova stagione. I dettagli

Lazio, al via la pre-season: ritiro a Formello e test atletici in vista della nuova stagione. Tutti i dettagli sui biancocelesti

La stagione 2025/2026 della Lazio è ormai alle porte. Nonostante un mercato estivo bloccato che ha impedito l’arrivo di nuovi rinforzi, la squadra biancoceleste si prepara a ripartire con lo stesso organico della scorsa annata. Il club capitolino, guidato da Maurizio Sarri, si appresta a iniziare la preparazione estiva con il ritiro che si svolgerà per la prima volta dopo anni a Formello, sede storica del centro sportivo laziale.

Calendario della pre-season: raduno, test e amichevoli

Il raduno ufficiale della squadra è fissato per giovedì 10 luglio. In quella data, il tecnico Maurizio Sarri — noto per il suo stile di gioco offensivo e per la meticolosa attenzione alla fase tattica — terrà una conferenza stampa presso il centro sportivo di Formello, dando così il via simbolico alla nuova stagione.

Sempre giovedì, come riportato da Il Corriere dello Sport, inizieranno i test medici e atletici per i calciatori, in programma dalle ore 8:00 alle 15:00. Il giorno successivo, venerdì 11 luglio, sarà il turno dello staff tecnico, che si sottoporrà anch’esso ai controlli di rito.

Il ritiro vero e proprio inizierà domenica 14 luglio e si concluderà il 26 dello stesso mese. A chiudere la fase di preparazione sarà l’amichevole contro l’Avellino, valida per il Terzo Memorial Sandro Criscitiello, un appuntamento ormai tradizionale nel calendario estivo biancoceleste.

Formello al centro del progetto Lazio

Dopo diverse stagioni trascorse ad Auronzo di Cadore, la scelta di restare a Roma per il ritiro rappresenta una svolta logistica e strategica. Formello offrirà alla squadra un ambiente familiare e strutture all’avanguardia, ideali per lavorare in modo mirato sulla condizione fisica e sull’identità tattica.