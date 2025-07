Lazio, Mandas cambia agenzia e saluta Formello e i biancocelesti? Le ultime novità

Lazio, Mandas cambia agenzia e saluta Formello e i biancocelesti in questa sessione di calciomercato? Le ultimissime

In casa Lazio, il reparto portieri è blindato. Ivan Provedel e Christos Mandas resteranno a disposizione del club biancoceleste anche nella prossima stagione. La società ha dichiarato entrambi incedibili, una scelta dettata non solo dalla fiducia nei loro confronti, ma anche dalle attuali limitazioni sul mercato che impediscono eventuali sostituzioni.

Provedel e Mandas: due certezze tra i pali

Ivan Provedel, 30 anni, è stato uno dei protagonisti della scorsa stagione. Con le sue parate decisive e la sua leadership, ha conquistato la fiducia dell’ambiente laziale e si è affermato come uno dei portieri più affidabili della Serie A. Nonostante l’arrivo di Christos Mandas, Provedel resta un punto fermo per la squadra.

Christos Mandas, 22 anni, portiere greco di grande prospettiva, ha recentemente rinnovato il contratto con la Lazio. Dopo un inizio in sordina, ha saputo guadagnarsi spazio e considerazione sotto la guida di Maurizio Sarri, nuovo tecnico biancoceleste. Le sue prestazioni convincenti lo hanno portato a insidiare la titolarità, aprendo di fatto una sana concorrenza tra i pali.

Sarri apre alla competizione interna

L’ex allenatore Maurizio Sarri, prima del suo addio, aveva già lasciato intendere di voler stimolare la competizione interna tra i portieri. Un approccio che Baroni sembra voler proseguire, puntando su una rosa motivata e pronta a dare il massimo. In questo contesto, sia Provedel che Mandas avranno l’opportunità di dimostrare il proprio valore.

Mandas nel mirino del mercato, ma la Lazio resiste

Mandas è stato oggetto di interesse da parte di diversi club europei, tra cui il Wolverhampton. Tuttavia, la Lazio ha respinto ogni offerta, ritenendo il giovane greco un patrimonio tecnico ed economico per il futuro. Il portiere, assistito da Diego Tavano, è recentemente entrato nella scuderia You First, mantenendo però anche il legame con la Drangold Mylogram Ltd. Si tratta di una collaborazione strategica tra agenzie, non di un cambio di rappresentanza.

Con Provedel e Mandas confermati, la Lazio può contare su un reparto portieri solido e competitivo. In un’estate segnata da vincoli di mercato, la continuità tra i pali rappresenta una certezza fondamentale per affrontare al meglio la nuova stagione.