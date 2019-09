Fantacalcio, i consigli su chi schierare e chi evitare della Lazio

Dopo le due sconfitte consecutive, la Lazio chiuderà il 4° turno di Serie A in casa con il Parma. Ecco i consigli su quali biancocelesti schierare o evitare al fantacalcio

Schiererà la formazione tipo Simone Inzaghi nel posticipo di domenica sera contro il Parma. La Lazio dopo due trasferte, tornerà a giocare tra le mura amiche e lo farà con il migliore 11 possibili. Qui i nostri consigli su chi schierare e chi evitare al fantacalcio.

CHI SCHIERARE:

LUIS ALBERTO: Non ha preso parte alla trasferta europea, quindi non ci sono dubbi sulla sua titolarità. Batte calci d’angolo e punizioni, oltre ad essere il cervello della squadra. A lui non potete mai rinunciare.

IMMOBILE: Stesso discorso per l’attaccante, rimasto a Roma per allenarsi in vista del Parma. E’ rigorista, ragion per cui andrebbe schierato sempre, ancor di più se l’impegno è casalingo e alla portata.

MILINKOVIC: E’ alla ricerca del primo gol stagionale. C’è andato vicino in Romania senza avere molta fortuna. Dopo la panchina contro la Spal avrà voglia di rivalsa.

DA EVITARE:

STRAKOSHA: Non è in buon momento lui, come del resto tutta la difesa della Lazio. Potrebbe andare incontro a dei malus anche se la partita dovesse rivelarsi facile.

LUIZ FELIPE: Dovrebbe tornare titolare a discapito di Patric e Vavro. Dalla sua parte dovrebbe esserci Gervinho, che sicuramente creerà grattacapi al brasiliano, sempre troppo irruento e costantemente a rischio giallo.

LEIVA: Due suoi errori sono costati due gol tra Spal e Cluj. E’ un po’ appannato, tanto che Inzaghi potrebbe addirittura concedergli un turno di riposo nonostante sia un imprescindibile nello scacchiere biancoceleste.