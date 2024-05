Conferenza Tudor, Braglia contro il tecnico: «In certe situazioni sarebbe meglio...»

Conferenza Tudor, l’ex calciatore alla luce delle dichiarazioni del tecnico croato esprime il suo parere con dure considerazioni

Ad accendere la vigilia di Lazio Empoli, fondamentale per i biancocelesti per blindare il piazzamento alla prossima edizione di Europa League, sono state le parole di Tudor in conferenza. Il tecnico dinanzi ai cronisti ha difeso il lavoro svolto fino ad ora con i biancocelesti, e ha suscitato molte polemiche questa sua esternazione

Ai microfoni di TMW ad esprimere il suo disappunto su quanto ha esclamato Tudor in conferenza ci pensa Braglia, che si espone cosi

TUDOR – Meglio tacere in certe occasioni, si deve gestire una situazione del genere. Non gli fa onore. L’Inter se è per questo da quando ha la matematica del titolo da tre gare ha un po’ mollato