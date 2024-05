Tudor scaccia i paragoni: «Nella vita non portano a niente. Ecco perchè la vivo meglio». Le parole in conferenza

Intervenuto in conferenza stampa, Igor Tudor ha parlato delle avversarie della Lazio per la corsa all’Europa. Queste le sue parole:

PAROLE – «Sono concentrato nella mia vita da allenatore e di uomo sempre sul presente. Fare paragoni con altri, programmazioni di non so cosa non mi appartiene perchè non porta a nulla. Devi crescere te stesso, lo dico sempre ai miei giocatori. E’ una sfida il crescere come uomo e giocatore, se si cresce si migliora. Quello è il tuo obiettivo, se sei bravo nel tuo lavoro cresci e così si va avanti. Poi il lavoro si vede dove ti porta. Tu devi essere concentrato su questo e meno guardi gli altri nella vita e meglio è. Si vive meglio, ti concentri sulla tua crescita e si vive anche meglio».